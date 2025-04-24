МТС запустила магистральную ВОЛС в Республике Коми

Цифровая экосистема МТС запустила в Республике Коми магистральную волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) протяженностью более 1250 километров на участке Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар.

За счет запуска ВОЛС и масштабного обновления телекоммуникационной инфраструктуры емкость транспортной сети связи МТС в регионе увеличилась более чем в три раза. Это значительно улучшило качество связи, ускорило доступ в интернет для жителей Коми и подготовило задел для дальнейшего внедрения новых сервисов.

Запуск ВОЛС интегрировал Республику Коми и Ненецкий АО с общим населением более 760 тысяч человек в единую резервируемую транспортную сеть связи. Ее пропускная способность достигает 100 Гб/с, что позволит в дальнейшем не только повысить скорость загрузки и передачи данных, но и открыть жителям труднодоступных районов Республики доступ к более скоростному и стабильному интернету и улучшенной голосовой связи.

Кроме того, запуск ВОЛС МТС в регионе значительно повысит качество работы видеозвонков, стриминговых сервисов, онлайн-игр и других сервисов, которые требуют высокой пропускной способности сети. Модернизация магистральной сети связи в Коми создает возможности для развития новых технологий, например, на базе интернета вещей, и обеспечивает надежную цифровую платформу для развития бизнеса и экономики региона в целом. Общая сумма инвестиций компании в проект с 2021 года составила более 880 миллионов рублей.