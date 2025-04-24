Асфальт уложат - движение ограничат: в Сыктывкаре перекроют полосы на Октябрьском проспекте

В связи с этим, движение в сторону города ограничат. Об этом сообщает столичный "Дорхоз".

25 апреля на Октябрьском проспекте стартуют работы по асфальтированию участка от улицы Ветеранов до улицы Петрозаводской.

По информации мэрии, полосы движения в сторону Сыктывкара временно перекроют. Автомобили смогут двигаться по полосам, предназначенным для направления в сторону Эжвы.

Для удобства жителей города перекрытие перенесено на более позднее время, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд в часы утреннего трафика между Эжвой и Сыктывкаром.

Таким образом, проезд по полосам движения от улицы Ветеранов в сторону улицы Петрозаводской закроют с 8:30 и до окончания работ по укладке асфальта.

Администрация города обращается к жителям и гостям Сыктывкара с просьбой учитывать данную информацию при планировании маршрута. Рекомендуется заранее продумать пути объезда и выбирать альтернативные варианты проезда во избежание задержек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре к 9 маю отремонтируют участок возле монумента "Вечная слава".