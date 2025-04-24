Ловить пьяных за рулем: ГИБДД проведет масштабные рейды в Сыктывкаре
- 20:30 24 апреля
- Инесса Богатая
Госавтоинспекция проведет серию профилактических рейдов под кодовым названием "Нетрезвый водитель".
Цель мероприятия – предотвращение ДТП, связанных с управлением авто в состоянии алкогольного опьянения. В период с 25 по 27 апреля 2025 года на улицах столицы региона будут дежурить дополнительные патрульные экипажи ГИБДД, уделяя особое внимание выявлению грубых нарушений ПДД.
В рамках рейда "Нетрезвый водитель" сотрудники дорожно-патрульной службы организуют масштабные проверки автотранспорта. Инспекторы будут останавливать автомобили и оценивать состояние водителей. Если у шофера не найдут признаков опьянения, запаха алкоголя, неадекватного поведения или нарушений ПДД, ему разрешат продолжить движение. Госавтоинспекция призывает всех водителей к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения и напоминает о недопустимости вождения в нетрезвом виде.
Напомним, что за данное правонарушение предусмотрен административный штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. За повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии предусмотрена уголовная ответственность.
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует жителям Сыктывкара проявлять гражданскую сознательность и сообщать о случаях управления транспортным средством в состоянии опьянения по телефонам дежурной части полиции "02" или дежурной части ГИБДД Сыктывкара 28-18-00.