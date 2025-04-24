Ловить пьяных за рулем: ГИБДД проведет масштабные рейды в Сыктывкаре

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Госавтоинспекция проведет серию профилактических рейдов под кодовым названием "Нетрезвый водитель". Цель мероприятия – предотвращение ДТП, связанных с управлением авто в состоянии алкогольного опьянения. В период с 25 по 27 апреля 2025 года на улицах столицы региона будут дежурить дополнительные патрульные экипажи ГИБДД, уделяя особое внимание выявлению грубых нарушений ПДД.

В рамках рейда "Нетрезвый водитель" сотрудники дорожно-патрульной службы организуют масштабные проверки автотранспорта. Инспекторы будут останавливать автомобили и оценивать состояние водителей. Если у шофера не найдут признаков опьянения, запаха алкоголя, неадекватного поведения или нарушений ПДД, ему разрешат продолжить движение. Госавтоинспекция призывает всех водителей к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения и напоминает о недопустимости вождения в нетрезвом виде.

Напомним, что за данное правонарушение предусмотрен административный штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. За повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии предусмотрена уголовная ответственность.