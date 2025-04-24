Инвестиции в жилье: Сыктывкар вошел в топ-15 самых прибыльных городов России
- 17:30 24 апреля
- Инесса Богатая
Эксперты РИА Рейтинг провели оценку прибыльности вложений в жилую недвижимость в городах России.
Согласно их статистике, столица Республики Коми заняла 15-ю строчку в этом списке.
Анализ показал, что среднегодовой показатель реальной доходности от инвестиций в сыктывкарскую недвижимость, включая доход от аренды, достиг 13,9%. Также отметим, что без учета сдачи в аренду этот показатель составил 8,7%.
Добавим, что лидирующие позиции в рейтинге заняли Иваново (22%), Горно-Алтайск (20,9%) и Челябинск (19,4%). Наименьшую доходность продемонстрировали Майкоп (-3,1%) и Москва (-3,7%).
Расчет доходности учитывал инфляцию за трехлетний период, прирост стоимости стандартной однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров и прибыль от сдачи ее в аренду. При этом учитывались все необходимые выплаты, такие как НДФЛ, коммунальные платежи, взносы на капремонт и налог на имущество. Средний уровень доходности от сдачи жилья в аренду по всем городам составил 4,5% в год.