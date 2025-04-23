"Бессмертный полк онлайн": технологии Сбера помогут сохранить память о героях Великой Победы для будущих поколений

Сбер представил обновленную цифровую платформу проекта

В год 80-летия Победы Сбер вновь выступил технологическим партнером шествия "Бессмертный полк онлайн", организованного Общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением "Бессмертный полк России".

"Бессмертный полк онлайн" — пространство, где память становится живой и доступной, где миллионы людей могут увековечить своего героя.

2025 год — особенный для всей страны: 80-летие Великой Победы. Это не только государственный праздник, но и часть национальной и личной памяти, объединяющей поколения. О новых возможностях и технологиях онлайн-шествия этого года на пресс-конференции рассказал заместитель Председателя Правления Сбера Станислав Кузнецов.

Новый формат — новые смыслы

Теперь каждый пользователь после заполнения анкеты о своем герое сможет увидеть его 9 мая сразу после авторизации на сайте. Кроме того, можно загрузить несколько заявок от одного профиля. Такое решение не только делает шествие интерактивным, но и помогает вернуть исторический контекст.

В этом году участники Великой Отечественной войны плечом к плечу смогут встать в строй со своими однополчанами. И это не только технологическая новинка, но и эмоциональное погружение. Люди видят своих родных в строю с теми, с кем они воевали.

Любой участник "Бессмертного полка онлайн" может следить за своей колонной, переключаться между потоками или изучать вклад разных подразделений в победу. Каждый поток сопровождается пояснительным материалом — шествие становится образовательным опытом, в котором история раскрывается через образы героев. В шествии участвуют потомки не только из России, но и из-за рубежа — проект становится глобальной цифровой инициативой.

На платформе использованы технологии искусственного интеллекта. С помощью нейросети Kandinsky можно отреставрировать архивные фотографии, сделать их цветными и четкими. Также у пользователя будет возможность поделиться с родственниками и друзьями ссылкой на трансляцию их героя в онлайн-шествии 9 мая.