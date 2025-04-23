"Бессмертный полк онлайн": технологии Сбера помогут сохранить память о героях Великой Победы для будущих поколений
- 09:00 23 апреля
- astakhovaxenia
Сбер представил обновленную цифровую платформу проекта
В год 80-летия Победы Сбер вновь выступил технологическим партнером шествия "Бессмертный полк онлайн", организованного Общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением "Бессмертный полк России".
"Бессмертный полк онлайн" — пространство, где память становится живой и доступной, где миллионы людей могут увековечить своего героя.
2025 год — особенный для всей страны: 80-летие Великой Победы. Это не только государственный праздник, но и часть национальной и личной памяти, объединяющей поколения. О новых возможностях и технологиях онлайн-шествия этого года на пресс-конференции рассказал заместитель Председателя Правления Сбера Станислав Кузнецов.
Новый формат — новые смыслы
Теперь каждый пользователь после заполнения анкеты о своем герое сможет увидеть его 9 мая сразу после авторизации на сайте. Кроме того, можно загрузить несколько заявок от одного профиля. Такое решение не только делает шествие интерактивным, но и помогает вернуть исторический контекст.
В этом году участники Великой Отечественной войны плечом к плечу смогут встать в строй со своими однополчанами. И это не только технологическая новинка, но и эмоциональное погружение. Люди видят своих родных в строю с теми, с кем они воевали.
Любой участник "Бессмертного полка онлайн" может следить за своей колонной, переключаться между потоками или изучать вклад разных подразделений в победу. Каждый поток сопровождается пояснительным материалом — шествие становится образовательным опытом, в котором история раскрывается через образы героев. В шествии участвуют потомки не только из России, но и из-за рубежа — проект становится глобальной цифровой инициативой.
На платформе использованы технологии искусственного интеллекта. С помощью нейросети Kandinsky можно отреставрировать архивные фотографии, сделать их цветными и четкими. Также у пользователя будет возможность поделиться с родственниками и друзьями ссылкой на трансляцию их героя в онлайн-шествии 9 мая.
Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:
"В этом году мы ставили перед собой задачу не только сохранить память о героях Великой Отечественной войны, а сделать ее по-настоящему живой, персональной и доступной. С помощью технологий Сбера мы создаем интерактивное пространство, где каждый герой будет вписан в цифровую летопись Победы навсегда. Так мы укрепляем связь времен и вносим вклад в общественное единство и национальную идентичность."
Регистрация
Зарегистрировать своего героя для участия в шествии можно за считанные минуты до 6 мая включительно с помощью Сбер ID, а также номера телефона: СберМобайл — мобильный оператор Сбера — обеспечивает рассылку сообщений по всей России с кодом подтверждения, который необходимо будет внести на сайте "Бессмертного полка" при авторизации. После входа у пользователя появляется возможность загрузить фотографию героя, заполнить анкету и выбрать род войск, в составе которого герой пройдет в цифровом строю.
С 2020 года онлайн-формат "Бессмертного полка" стал неотъемлемой частью празднования Дня Победы. За первые три года в шествии приняло участие более 6,7 миллиона человек, а общее количество просмотров трансляций превысило 30 миллионов. Формат прошел заметную эволюцию: от единых видеопотоков без региональной разбивки к трансляциям с возможностью поиска по фамилии, разбивкой по колоннам и интерактивными функциями. В пиковые периоды поддержку проекта обеспечивали до 8500 модераторов и 300 операторов горячей линии, обрабатывавших десятки тысяч обращений. Инфраструктура, построенная Сбером, выдерживала высокую цифровую нагрузку и постоянно совершенствовалась. В 2025 году формат получил новое развитие. Благодаря усилиям пяти лет "Бессмертный полк онлайн" стал не только пространством памяти, но и современным технологичным инструментом исторического просвещения и семейной преемственности.