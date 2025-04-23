Никто не захотел восстановить дом Жеребцова, расположенного в Сыктывкаре

В марте текущего года АО "Коми коммунальные технологии", принадлежащее республике, инициировало поиск организации, способной провести работы по сохранению и адаптации Дома Жеребцова по адресу: улица Интернациональная, 90. Соответствующее объявление размещено на сайте государственных закупок. "ККТ" предлагали за выполнение работ 42, 8 миллиона рублей. Тем не менее, аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. В связи с этим был объявлен повторный аукцион с теми же условиями: начальная стоимость, перечень необходимых работ и сроки – завершение реставрации к середине декабря 2025 года. Прием заявок продлится до 8 мая, а результаты будут объявлены в конце этого же месяца. Об этом сообщает "БНК".