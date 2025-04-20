Сыктывкарская студентка потеряла деньги из-за лже-фотографа

Молодая девушка из Сыктывкара потеряла почти 18 тысяч рублей из-за фотографа-мошенника в социальной сети.

20-летняя студентка из Сыктывкара лишилась своих сбережений, доверившись "фотографу" из запрещенной социальной сети. Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми, девушка обратилась в полицию, заявив о мошенничестве.



«Фотограф» предложил молодой девушке свои услуги и потребовал полную предоплату за съемку, аренду студии и услуги визажиста. Доверчивая девушка согласилась и перевела 17 900 рублей на указанный счет. Однако после получения денег "фотограф" исчезла, удалив переписку и перестав выходить на связь.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Полиция ведет расследование и призывает жителей республики быть бдительными при совершении сделок в интернете, особенно с незнакомыми людьми. Напоминаем, что красивые страницы в социальных сетях не всегда гарантируют честность предлагаемых услуг. Будьте внимательны и проверяйте информацию перед отправкой денег.