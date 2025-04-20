В районе Сыктывкарского хлебокомбината произошел пожар

В Сыктывкаре загорелось административное здание по ул.Громова. Ранее оно принадлежало хлебзаводу.

Сегодня в Сыктывкаре жители улицы Громова стали свидетелями задымления в районе Сыктывкарского хлебокомбината. По словам очевидцев, густой дым валил из вентиляционной системы соседнего здания, что вызвало немедленное прибытие пожарных расчетов.



Как сообщили "Комиинформу" в ГУ МЧС по Коми, возгорание произошло по адресу ул. Громова, 81, которое в прошлом являлось частью инфраструктуры хлебозавода. Ныне это административное здание. В настоящее время пожарные выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают причины возгорания.



Напоминаем, что в марте прошлого года крупный пожар охватил цех выпечки ООО "Сыктывкархлеб", расположенный непосредственно на территории Сыктывкарского хлебозавода. Тогда площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Жители города выражают обеспокоенность участившимися случаями пожаров и надеются на скорейшее установление причин произошедшего.