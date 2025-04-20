“Мы будем еще добрее, светлее”: в Сыктывкаре прошла Пасхальная служба

В ночь с 19 на 20 апреля в Свято-Стефановском Кафедральном соборе прошла Пасхальная служба. Горожане пришли в храм встретить праздник и своими глазами увидеть благодатный огонь. “Про Город” побывал на событии.

К 23 часам к главному храму на Свободе начали подходить сотни сыктывкарцев. Семьи с детьми, пенсионеры, молодые пары — все они решили встретить светлый праздник Пасхи в ночную службу. Многие с собой взяли свечи, лампады и куличи с яйцами – главные атрибуты события. На входе на территорию собора были оборудованы пункты пропуска. Правоохранители тщательно следили за порядком. Саму службу внутри собора охраняли казаки.

В 23:40 началось богослужение. В полночь крестный ход, состоящий из священнослужителей и прихожан, вышел из здания и прошелся кругом у храма. Затем все зашли внутрь, уже вместе с архиепископом Питиримом.

Следующие несколько часов в Свято-Стефановском Кафедральном соборе продолжалась Пасхальная служба. В это время верующие прикладывались к святым ликам и ставили свечи в храме. Служба велась на коми и русском языках. В течение этого времени, священнослужители произносили в зал: “Христос воскресе”, а сотни горожан отвечали им: “Воистину воскресе”. Среди верующих в храме присутствовал председатель правительства Коми Дмитрий Братыненко.

К двум часам ночи самолет с благодатным огнем на борту приземлился в сыктывкарском аэропорту. В храм его доставил врио главы Коми Ростислав Гольдштейн вместе со своей семьей. Это уже стало традицией, когда руководитель региона в ходе Пасхальной службы, привозит в собор благодатный огонь. Это же и подчеркнул архиепископ Питирим, за что поблагодарил врио главы Коми.

“30 лет назад была основана наша епархия, в это время в Ухте молодой человек принял святое крещение. Это были Вы, дорогой наш Ростислав Эрнстович. Для нас большая радость, что мы будем сейчас причащаться Христовых тайн, но мы будем причащаться и Вечного благодатного огня, вашими руками принесенного. Я рад, что в Великую субботу сошел Благодатный огонь. Значит, жизнь продолжится, значит, мы будем еще добрее, светлее, для нас воссияет все вечное, доброе”, – заявил архиепископ Питирим.



После этого сотни людей построились в очередь по собору и начали зажигать свои свечи и лампады от благодатного огня. Руководитель региона также зажег в пучок 33 свечи, что символизирует количество земных лет, прожитых Христом.

После – люди начали причащаться. Они целовали кресты и руки священнослужителей. Затем архиепископ Питирим окропил святой водой яства, которые с собой принесли верующие. К трем часам ночи служба подошла к концу, где напоследок зачитали традиционное послание.