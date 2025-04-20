Сыктывкарцы отметили Пасху: в городе прошли службы и концерт

В Сыктывкаре Пасху отметили службой в храмах, народными гуляниями и традиционной ярмаркой.

Сегодня столица Коми погрузилась в атмосферу светлого праздника Пасхи. Тысячи верующих собрались в храмах города на ночные и утренние службы, после которых состоялся торжественный Крестный ход, объединивший прихожан трех ключевых храмов Сыктывкара: Свято-Вознесенского, Покровского и Свято-Троицкого.



Как сообщили в администрации Сыктывкара, кульминацией утренних богослужений стало освящение традиционных пасхальных угощений – куличей, яиц и других праздничных блюд – на территории Свято-Стефановского собора.



После религиозных обрядов праздник перешел в народные гуляния. Архиепископ Сыктывкарский и Коми-зырянский Питирим открыл праздничный концерт, обратившись к собравшимся с теплыми словами поздравлений.



Для создания праздничной атмосферы на территории собора были организованы тематические фотозоны, а для юных сыктывкарцев работали кукольный театр и интерактивные мастер-классы.



Не осталась без внимания и традиционная ярмарка, развернувшаяся у стен храма. Гости праздника смогли приобрести разнообразные украшения, игрушки, свежую выпечку и другие изделия ручной работы, созданные местными мастерами.