В Сыктывкаре ввели строгие правила для электросамокатов и других СИМ

Стали известны новые правила пользования СИМ, направленные на повышение безопасности горожан, и точки прокатов в Сыктывкаре.

В Сыктывкаре утверждены новые правила пользования средствами индивидуальной мобильности (СИМ), направленные на упорядочение движения электросамокатов, гироскутеров и других подобных устройств. Постановление формирует единые требования как для частных лиц, так и для компаний, предоставляющих СИМ в аренду – сообщает «Комиинформ».



Ключевым моментом является распространение действия ПДД от 1993 года на пользователей СИМ. Передвигаться разрешено лицам старше 14 лет, но с рядом ограничений. В частности, движение в пешеходных зонах и по тротуарам разрешено только на устройствах массой не более 35 кг.



Особое внимание уделено местам размещения прокатных СИМ. Городские власти определили реестр разрешенных локаций, включающий популярные пешеходные зоны и парки, такие как ул. Морозова, Мичуринский парк, Октябрьский проспект, Стефановская площадь и Кировский парк. Размещение СИМ за пределами этих зон будет считаться нарушением.



Введение новых правил, как ожидается, позволит повысить безопасность на дорогах и тротуарах Сыктывкара, а также создать более комфортные условия для всех участников движения. Городские власти подчеркивают необходимость строгого соблюдения правил и призывают жителей и гостей города к ответственности при использовании СИМ.