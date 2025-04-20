Сыктывкар расцветет: около "Октября" и скейт-парка высадят сотни деревьев и кустарников

В Сыктывкаре возле кинотеатра «Октябрь» и в районе скейт-парка в Орбите высадят 57 деревьев и 395 кустарников.

В Сыктывкаре готовятся масштабные работы по озеленению общественных пространств. Администрация города выделила более 3 миллионов рублей на высадку деревьев и кустарников в двух популярных местах: около центра досуга и кино "Октябрь" и в районе скейт-парка в микрорайоне Орбита. Об этом сообщает «БНК».



Согласно аукционной документации, размещенной на Госзакупках, у "Октября" появится 29 крупномерных деревьев, среди которых клены, липы и ивы, а также 80 кустарников пузыреплодника. На это потратят 1,451 миллиона рублей.



В районе скейт-парка преображение будет еще более заметным: там планируется высадить 28 деревьев (клены, липы, ивы) и целых 315 кустарников пузыреплодника. На этот проект выделено 2,025 миллиона рублей.



Оба аукциона находятся на стадии приема заявок, победители будут определены 30 апреля. Все работы по озеленению должны быть завершены до 31 июля.



Стоит отметить, что благоустройство территории у "Октября" будет продолжено и в 2025 году. Планируется установка малых архитектурных форм, таких как скамейки, качели, урны, светильники и амфитеатр.