Сыктывкарская баня №9 готовится к масштабному обновлению

Ремонт бани в Лесозаводе планируют завершить к концу лета 2025 года. Особое внимание уделят мужскому моечному отделению.

Жители Сыктывкара смогут с комфортом посещать общественную баню №9 уже к концу лета 2025 года. МУП "Сыктывкарский банно-прачечный трест" объявил о проведении масштабного ремонта учреждения, расположенного по адресу ул. Сосновая, 10 – сообщает «Комиинформ».



На портале госзакупок размещена заявка на проведение электронного аукциона, где потенциальные подрядчики могут предложить свои услуги. Начальная стоимость работ оценивается в 2,54 миллиона рублей. Заявки на участие принимаются до 28 апреля, а уже 29 апреля конкурсная комиссия определит компанию, которой будет доверено преображение любимой горожанами бани.



Согласно технической документации, победитель аукциона должен будет завершить все работы до 31 августа 2025 года. Особое внимание будет уделено мужскому моечному отделению, где планируется полная замена полов с обустройством современной канализационной сети, а также обновление кирпичных "тумб" для набора воды и зон отдыха.



Этот ремонт станет важным шагом в обустройстве благоприятных условий для жителей Сыктывкара, ценящих традиции посещения общественной бани.