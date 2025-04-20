В Сыктывкаре 13 пожарных тушили баню и хозяйственную постройку

В Сыктывкаре и Сыктывдинском районе в один день вспыхнули две бани. Пожар в столице Коми захватил и постройку рядом.

В минувшую субботу, 19 апреля, пожарные Сыктывкара и Сыктывдинского района оперативно отреагировали на два отдельных сообщения о возгораниях в частных банях.



Как сообщает МЧС Коми, первый вызов поступил из СНТ "Надежда", расположенного в СК "Эжвинский". Там огонь охватил баню и хозяйственную постройку, распространившись на 44 квадратных метра. В тушении пожара участвовали 13 сотрудников МЧС и 4 единицы техники. Предварительной причиной инцидента названо неисправное электрооборудование.



В этот же день, в поселке Коччойяг Сыктывдинского района, загорелась частная баня на улице Сосновой. Там пожар распространился на 18 квадратных метров. Для устранения огня понадобились 3 единицы техники и 10 профессиональных огнеборцев. На сегодняшний день известно, что причиной возгорания могла стать печь.



К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших.



В связи с участившимися пожарами, МЧС Коми настоятельно просит горожан следовать правилам пожарной безопасности при использовании печей и следить за исправной работой электрооборудования.