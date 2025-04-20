Трагедия на реках Коми: в районах найдены тела утонувших рыбаков

Спасатели продолжают поиски пропавших без вести, несмотря на сложные условия – сообщает БНК со ссылкой на МЧС Коми.

В Усть-Куломском районе появились новая информация в деле о гибели группы рыбаков на реке Северная Кельтма. Там нашли тело мужчины 1970 года рождения, одного из четырех человек, провалившихся под лед в начале апреля. Напомним, тогда снегоход с рыбаками, включая несовершеннолетнего, угодил в полынью, что привело к их гибели. Уголовное дело, возбужденное по факту трагедии, находится на контроле у следственных органов. Поисковые работы были временно приостановлены из-за ледохода.



В Койгородском районе обнаружено тело мужчины 1967 года рождения, жителя поселка Койдин. 31 марта он отправился на рыбалку, но оттуда не вернулся. Тело нашли спустя несколько недель.



Вместе с тем, появилась информация об еще одном утонувшем в Корткеросском районе на реке Вычегда, в районе деревни Лаборем. Однако официального подтверждения от экстренных служб на данный момент не поступало.