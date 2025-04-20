Экс-начальник отдела закупок кардиодиспансера в Коми осуждена за взятки

Сыктывкарский городской суд признал виновной экс-начальницу отдела закупок и торгов в кардиодиспансере в получении взяток от поставщиков медицинских товаров.

Как сообщает пресс-служба суда, женщинас 2020 по 2022 год систематически получала денежные вознаграждения и подарки от трех компаний, занимающихся оптовой продажей медицинских товаров. В обмен на взятки экс-начальница предоставляла компаниям различные льготы при заключении договоров с диспансером, влияла на увеличение объемов поставок.

Всего на обмане женщина заработала 749 000 рублей: 256 000 от поставщика одежды и обуви, 170 000 и сертификат в спа-салон от поставщика текстиля, а также 318 000 от фармацевтической компании.

Суд признал подозреваемую виновной в получении трех крупных взяток. Свою вину женщина признала полностью, и суд назначил ей штраф в размере 1 800 000 рублей. Кроме того, ее лишили права занимать должности, связанные с государственными и муниципальными закупками, на 2 года.

Суд также постановил конфисковать в доход государства все полученные женщиной взятки. Приговор пока не вступил в законную силу.