Бастрыкин лично вмешался в ситуацию с аварийным жильем в Сыктывкаре

В столице Коми назревает резонанс вокруг ситуации с аварийным жилым домом, чьи жильцы годами безуспешно добиваются переселения.

После обращения отчаявшейся жительницы в аккаунт приемной главы СК России Александра Бастрыкина "ВКонтакте", дело получило новый поворот.



Речь идет о многоквартирном доме 1958 года постройки, признанном непригодным для проживания из-за критического износа и отсутствия базовых удобств, таких как водоснабжение и канализация. Ситуация усугубилась обрушением потолка в квартире заявительницы в 2023 году. Несмотря на это, жильё взамен аварийного до сих пор не предоставлено, а прежние обращения в инстанции не дали результата. Об этом сообщил Информационный центр СК России.



Проблема уже находила отражение в социальных сетях. Теперь, после личного вмешательства главы СКР, ситуация взята под особый контроль. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Коми Андрею Исаеву представить доклад о ходе процессуальной проверки и принятых мерах. Центральный аппарат ведомства будет следить за исполнением поручения и ходом расследования.