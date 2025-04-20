Житель Коми поплатился рублем за нецензурную брань в здании суда

В Заполярье мужчина нецензурно выругался в здании суда и был оштрафован на 1000 рублей.

В Воркуте возбуждено административное дело против северянина, проявившего неуважение к органу власти. Инцидент произошел в здании городского суда. Там мужчина, находясь на первом этаже, позволил себе грубые ругательства в адрес неопределенных лиц.



Судебный пристав попытался утихомирить нарушителя и призвал его прекратить сквернословие, однако житель Воркуты проигнорировал законные требования. Согласно материалам дела, житель Заполярья продолжал выражать свои мысли, используя ненормативную лексику и демонстрируя пренебрежение к окружающим. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.



Мировой судья признал гражданина виновным в неповиновении законным требованиям пристава и вынес решение о наложении штрафа в размере 1000 рублей. Обвиняемый имеет право оспорить данное решение в установленном порядке.