47 жителей Коми удостоены звания "Почетный донор России"

Всего в 2025 году в Республике награды получили 67 человек.

В Республиканском центре крови прошла церемония награждения, которую посвятили Дню Донора. 47 жителям Коми были вручены знаки "Почетный донор России". Среди награжденных – 14 сыктывкарцев, семеро из которых лично присутствовали на мероприятии. Всего в 2025 году высоким званием отметили 67 жителей региона, отдавших свою кровь ради спасения других – сообщает Минздрав Коми.



Руководитель Центра крови открыл мероприятие, выразив искреннюю благодарность донорам за помощь в развитии донорского движения. Дмитрий Журавлев также отметил, что наша республика в числе лидеров по заготовке антирезусной плазмы в России.



Помимо прочего, 430 жителей Коми стали донорами костного мозга. Это большое достижение для региона, ведь такой вклад значительно расширяет возможности спасения пациентов с нестандартными заболеваниями крови.



В 2024 году в Коми было заготовлено впечатляющее количество донорской крови – более 18 тысяч литров. Стоит отметить, что каждая сдача крови может спасти жизни сразу трех человек, подчеркивая неоценимый вклад доноров в систему здравоохранения региона.