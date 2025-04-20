Весеннее пробуждение рек Коми: подъем воды достигает 68 сантиметров в сутки

В Коми реки освобождаются от ледового плена. Подъем воды на реках Сысола, Летка и Луза достигает 3-68 см в сутки.

Весна принесла в Коми долгожданное освобождение от ледового плена рекам Вычегда и Локчим. Как сообщает Коми ЦГМС, реки вскрылись на всем протяжении, радуя глаз редким ледоходом и чистой водой на отдельных участках.



Наряду с этим, на Сысоле, Летке и Лузе фиксируется подъем уровня воды от 3 до 68 см в сутки, что свидетельствует об активном таянии снега и притоке воды в речные бассейны – сообщает «Комиинформ».



Река Вашка у поселка Важгорт уже демонстрирует признаки скорого вскрытия – здесь зафиксирована подвижка льда. Синоптики прогнозируют полное вскрытие Вашки в период с 21 по 24 апреля.



На реках Вычегодского и Мезенского бассейнов наблюдается увеличение закраин и промоин. В Печорском бассейне реки пока еще скованы льдом, наблюдается ледостав и неполный ледостав, однако и здесь можно увидеть первые признаки весны в виде закраин.



Коми ЦГМС сообщает, что на сегодняшний день опасных и неблагоприятных явлений на реках региона не обнаружено. Жителям и гостям региона следует быть осторожными вблизи водоемов.