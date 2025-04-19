Уроженка Коми Маргарита Караман борется за выход в финал международного вокального конкурса "Звезда"

Сегодня вечером, 19 апреля 2025 года, в 21:15 по московскому времени, телеканал "Звезда" покажет выступление Маргариты, уроженки города Ухта, представляющей Республику Коми на международном вокальном конкурсе "Звезда-2025". Этот год особенный, так как конкурс отмечает свой юбилейный выпуск, что делает выступление Маргариты еще более значимым и ответственным.

Уроженка Ухты сегодня представит Коми на юбилейном международном вокальном конкурсе "Звезда-2025". Не упустите возможность отдать свой голос за талантливую исполнительницу и помочь ей достойно представить регион на международной сцене!

"Для меня большая гордость и радость представлять родной край на таком масштабном проекте, – делится Маргарита. – Я очень надеюсь на поддержку и помощь зрителей, ведь каждый голос сейчас на вес золота".

Сразу после эфира, в 22:50, откроется зрительское голосование, которое продлится ровно сутки – до 23:59 20 апреля 2025 года. Судьба Маргариты в проекте теперь в руках зрителей!

Как проголосовать:

Зайдите на сайт зазвезду.рф (для РФ) или zazvezdu.ru (для других стран).

Найдите в списке участников Маргариту и нажмите на ее имя.

Авторизуйтесь через Telegram или по номеру телефона.

Отдайте свой голос! Голосование абсолютно бесплатно.

"Я буду безмерно благодарна, если моя родная Республика Коми поддержит меня и поможет своими голосами, чтобы я смогла достойно представить регион в финале телепроекта, – призывает Маргарита.– Каждый голос невероятно важен!"

"Звезда" – это уникальное музыкальное состязание, объединяющее таланты со всей России и ближнего зарубежья. В этом году, помимо российских регионов, за победу борются участники из Туркменистана, Республики Беларусь и Республики Казахстан. Конкурсанты сражаются не только за личный успех, но и за честь своего региона.

В десятом сезоне конкурса, как и в предыдущие годы, победителя определят как масштабное онлайн-голосование телезрителей, так и мнение авторитетного жюри, в состав которого входят: председатель Виктор Дробыш, Зара, Роман Емельянов, Юлия Савичева и Дмитрий Колдун. По правилам конкурса, одного финалиста в каждом концерте выбирает жюри, а второго – зрители. Оценка жюри формируется по системе "пяти лучей", где каждое "погашение луча" отнимает у исполнителя 20 баллов из 100 возможных.

Не упустите шанс поддержать талантливую землячку и внести свой вклад в победу Республики Коми на международном вокальном конкурсе "Звезда-2025"!