1,4 триллионов рублей получили застройщики в Сбере с помощью искусственного интеллекта

Скоро в интернет-банке СберБизнес появится умный помощник для заполнения заявок на кредиты

Сбер начал внедрять искусственный интеллект в процесс принятия кредитных решений по проектному финансированию для застройщиков в конце 2023 года. За прошедший период с применением AI банк одобрил более 1,4 триллионов рублей на проекты строительства жилой недвижимости. Благодаря применению AI Сбер выдает коммерческое предложение по типовым сделкам финансирования жилья за один день. Далее, если клиент согласен на условия, предложенные AI, и после предоставления клиентом документов, одобрение происходит за 3-5 дней.

Об этом заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов рассказал на конференции по жилой недвижимости "Время изменений: жилье. От прогнозов к реальности".

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: