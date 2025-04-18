СберИнвестиции: Подростки чаще взрослых выбирают акции и продолжают инвестировать в фонды денежного рынка

СберИнвестиции рассказали, сколько брокерских счетов открыли подростки и как в первом квартале отличалось поведение взрослых и юных инвесторов

Юные инвесторы в первом квартале предпочитали акции, а взрослые — облигации с фиксированным купоном. В отличие от взрослых подростки продолжают активно покупать фонды денежного рынка. Об этом рассказали в СберИнвестициях, проанализировав итоги первого квартала этого года.

Всего подростки открыли уже около 3000 брокерских счетов в Сбере. Еще столько же подали заявки на открытие счета, по ним ожидается получение согласия от родителей.

Активнее всех инвестируют ребята из Московской, Свердловской, Новосибирской, Ростовской областей, а также Санкт-Петербурга.

Большинство инвесторов — в возрасте 14 лет, их доля составляет 33%. Следом за ними — семнадцатилетние подростки, их 28% от общего числа. Четверть подростков-инвесторов — в возрасте 15 лет, а 15% — 16 лет.

В объеме покупок за первый квартал преобладают акции, чистый приток в них составил 5 миллионов рублей. В десятке самых популярных эмитентов — Сбер, "Лукойл", "Интер РАО", X5, Яндекс, "Роснефть", "Татнефть", Мосбиржа, СПБ Биржа и ВТБ. На втором месте по объему покупок у подростков корпоративные облигации с фиксированным купоном, в них вложили 1,1 миллион рублей.