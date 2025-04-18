В Сыктывкаре полиция задержала целую группу наркоторговцев

В состав группы входили двое жителей столицы региона, ранее имевшие проблемы с законом, в возрасте 21 и 27 лет, а также 34-летний житель Воркуты. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Задержать преступников получилось благодаря внимательности патрульного экипажа ГИБДД. Они обратили внимание на странное поведение троих молодых людей. Прибывшие на место происшествия сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков провели личный досмотр. В итоге они изъяли у задержанных 99, 6 граммов запрещенного психотропного порошка, что было подтверждено экспертным заключением.