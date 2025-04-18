В Сыктывкаре полиция задержала целую группу наркоторговцев
- 17:30 18 апреля
- Инесса Богатая
В состав группы входили двое жителей столицы региона, ранее имевшие проблемы с законом, в возрасте 21 и 27 лет, а также 34-летний житель Воркуты. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.
Задержать преступников получилось благодаря внимательности патрульного экипажа ГИБДД. Они обратили внимание на странное поведение троих молодых людей. Прибывшие на место происшествия сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков провели личный досмотр. В итоге они изъяли у задержанных 99, 6 граммов запрещенного психотропного порошка, что было подтверждено экспертным заключением.
В ходе оперативных мероприятий установлено, что молодые люди, сами употребляющие наркотики, работали на нелегальный нарко-шоп, выполняя функции так называемых "закладчиков". При обыске оборудованных ими тайников обнаружено и изъято еще 100 граммов веществ. Позже задержали четвертого участника группы. Им оказался 17-летний подросток, у него также обнаружили 48 граммов синтетических наркотиков.
В отношении всех четырех подозреваемых возбуждены уголовные дела. Им грозит реальный срок до 20 лет, а также крупный штраф.
Отметим, что троих подозреваемых заключили под стражу.