Сыктывкарец отсудил 252 тысячи рублей за увольнение с работы

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Руководство компании посчитало, что молодой юрист не соответствует занимаемой должности, поскольку не продемонстрировал необходимых профессиональных и личностных качеств в период испытательного срока. Однако при оформлении увольнения стажера, работодатель допустил ряд ошибок, не соблюдая все требования трудового законодательства. В частности, уведомление о расторжении трудового договора составлено с нарушениями, а в приказе отсутствовала конкретизация претензий к работнику.

Не согласившись с увольнением, юрист обратился в суд и выиграл дело. Орган принял решение о восстановлении сотрудника в должности, а также обязал работодателя выплатить заработную плату за период вынужденного прогула и компенсировать моральный ущерб на общую сумму 252 тысячи рублей.

Судебный пристав из ОСП по городу Сыктывкару № 1 направил постановление о возбуждении исполнительного производства в электронный кабинет компании-должника через портал Госуслуг. Это послужило стимулом для немедленной оплаты всей суммы задолженности на депозитный счет службы.