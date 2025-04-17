Сыктывкарец отсудил 252 тысячи рублей за увольнение с работы
- 16:30 17 апреля
- Инесса Богатая
Руководство компании посчитало, что молодой юрист не соответствует занимаемой должности, поскольку не продемонстрировал необходимых профессиональных и личностных качеств в период испытательного срока.
Однако при оформлении увольнения стажера, работодатель допустил ряд ошибок, не соблюдая все требования трудового законодательства. В частности, уведомление о расторжении трудового договора составлено с нарушениями, а в приказе отсутствовала конкретизация претензий к работнику.
Не согласившись с увольнением, юрист обратился в суд и выиграл дело. Орган принял решение о восстановлении сотрудника в должности, а также обязал работодателя выплатить заработную плату за период вынужденного прогула и компенсировать моральный ущерб на общую сумму 252 тысячи рублей.
Судебный пристав из ОСП по городу Сыктывкару № 1 направил постановление о возбуждении исполнительного производства в электронный кабинет компании-должника через портал Госуслуг. Это послужило стимулом для немедленной оплаты всей суммы задолженности на депозитный счет службы.
С начала текущего года судебные приставы Республики Коми успешно завершили 128 исполнительных производств, связанных с взысканием задолженности по заработной плате. Общая сумма, перечисленная работникам, составила около 9 миллионов рублей.