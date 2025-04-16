Сыктывкарские школьники вели телеграм-канал с оскорблениями и непристойными фотографиями других подростков
- 01:00 17 апреля
- Инесса Богатая
Молодые авторы одного из Telegram-каналов, публиковавшие контент, дискредитирующий подростков, быстро привлекли внимание аудитории, набрав около трех тысяч подписчиков.
Деятельность канала была прекращена благодаря совместным усилиям правоохранительных органов, судебного решения и вмешательства уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ. Об этом сообщает "БНК".
В докладе омбудсмена Республики Коми Татьяны Козловой об итогах работы за 2024 год приводятся данные о росте преступности среди несовершеннолетних. Количество детей и подростков, совершивших правонарушения, увеличилось на 18, 1%, достигнув 287 случаев против 243 в предыдущем периоде.
Уполномоченный полагает, что одной из причин сложившейся ситуации является стремление молодежи удовлетворить свои потребности наиболее легким путем, в обход законных способов. Они ищут возможности заработка там, где им кажется это наиболее доступным, включая вымогательство, мошенничество, торговлю наркотиками, воровство, грабежи и разбойные нападения. Кроме того, негативное влияние оказывает семейное воспитание, характеризующееся потребительским отношением к окружающим и детям, недостатком внимания, неправильной установкой в отношении социальных норм и проявлениями жестокости.
"Современные информационные технологии представляют серьезную опасность для молодежи, не имеющей достаточной подготовки к их использованию. Подростки, пользуясь недостаточным контролем со стороны родителей, которые часто не обладают достаточными знаниями в области телекоммуникаций, создают виртуальный мир, где их возможности и желания кажутся безграничными. Эта иллюзия вседозволенности и анонимности в интернете приводит к необдуманным действиям, имеющим негативные, в том числе и противозаконные последствия", – подчеркивает Татьяна Козлова.
В качестве примера омбудсмен привела случай обращения жительницы Сыктывкара, сообщившей о противоправной деятельности Telegram-канала. На момент проверки это сообщество насчитывало более трех тысяч подписчиков и содержал оскорбительные материалы в отношении несовершеннолетних, ложные сведения о них, а также непристойные изображения с участием детей и подростков. Администраторы канала требовали деньги за удаление компрометирующей информации.
Установлено, что владельцами канала являются ученики школ Сыктывкара 2007 и 2008 годов рождения. Информация о них была передана в следственные органы. Также были направлены обращения в Роскомнадзор и прокуратуру. Татьяна Козлова отметила, что окончательное закрытие канала стало возможным благодаря поддержке федерального омбудсмена.