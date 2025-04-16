Сыктывкарские школьники вели телеграм-канал с оскорблениями и непристойными фотографиями других подростков

Молодые авторы одного из Telegram-каналов, публиковавшие контент, дискредитирующий подростков, быстро привлекли внимание аудитории, набрав около трех тысяч подписчиков.

Деятельность канала была прекращена благодаря совместным усилиям правоохранительных органов, судебного решения и вмешательства уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ. Об этом сообщает "БНК".

В докладе омбудсмена Республики Коми Татьяны Козловой об итогах работы за 2024 год приводятся данные о росте преступности среди несовершеннолетних. Количество детей и подростков, совершивших правонарушения, увеличилось на 18, 1%, достигнув 287 случаев против 243 в предыдущем периоде.

Уполномоченный полагает, что одной из причин сложившейся ситуации является стремление молодежи удовлетворить свои потребности наиболее легким путем, в обход законных способов. Они ищут возможности заработка там, где им кажется это наиболее доступным, включая вымогательство, мошенничество, торговлю наркотиками, воровство, грабежи и разбойные нападения. Кроме того, негативное влияние оказывает семейное воспитание, характеризующееся потребительским отношением к окружающим и детям, недостатком внимания, неправильной установкой в отношении социальных норм и проявлениями жестокости.