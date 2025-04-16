Таланты Коми получили шанс сняться в сериале

Онлайн-кинотеатр KION от экосистемы МТС объявляет о проведении общероссийского конкурса для одаренных жителей страны. Самый успешный конкурсант получит возможность сняться в новом авторском проекте сервиса. Приглашаются к участию студенты театральных учебных заведений и актерских школ, а также все, кто стремится к участию в настоящих киносъемках.

Для участия необходимо воссоздать сцену из сериала "Актерище" в формате липсинга (точное повторение движений губ под аудиодорожку) под оригинальный звук из аккаунта сервиса, загрузить ролик в свои профили в TikTok или ВК Клипы, добавить хэштег #хочувkion и упомянуть @kion_online.

Конкурс завершится 3 мая включительно – в день выхода финальной серии сериала "Актерище". Команда профессионалов сформирует список финалистов, одному из которых выпадет уникальный шанс сняться в сериале.