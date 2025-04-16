Выяснилось, кто в Сыктывкаре больше всех доволен своим доходом

В числе лидеров по удовлетворенности зарплатой также выделяются инженеры-проектировщики.

В столице Коми, согласно исследованиям, наибольшее удовлетворение уровнем оплаты труда испытывают специалисты в сфере информационных технологий. Однако управленцы все чаще недовольны размерами выплат.

Опрос, проведенный платформой SuperJob среди работающих жителей столицы Коми, выявил, что среди программистов доля довольных своим заработком является самой высокой – 42%. Ощущение удовлетворения от получаемых доходов выразил каждый третий инженер-проектировщик (33%).

В пятерку профессий, представители которых выражают удовлетворение заработной платой, также входят работники медицинской сферы (28%) и квалифицированные рабочие (26%).

Наименьшую радость от размера оплаты труда испытывают менеджеры, занимающиеся рекламой (всего 10%). Удовлетворение заработной платой испытывает лишь каждый десятый секретарь и офисный работник, а также каждый одиннадцатый менеджер по работе с клиентами.