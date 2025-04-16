Северо-Запад стал вторым в стране по числу DDoS*-атак на сайты компаний
- 13:10 16 апреля
- Юрий Темченко
Компания RED Security проанализировала динамику DDoS*-атак в первом квартале 2025 года. Северо-Западный федеральный округ занял второе место в стране по числу кибератак на региональные сайты компаний, сообщает ТАСС. Всего же с января по март специалисты RED Security зафиксировали почти 15 тысяч DDoS*-атак на веб-ресурсы предприятий.
На сайты компаний Коми и других регионов Северо-Запада приходится 19,6% кибератак от общего числа по всей стране. Чаще всего в первом квартале 2025 года злоумышленники атаковали веб-ресурсы организаций Сибирского федерального округа (24,3%). На третьем месте предприятия Уральского федерального округа с долей 14,8% от всех региональных киберугроз.
Аналитики отмечают, что на протяжении 2024 года объем DDoS*-атак на региональные онлайн-ресурсы демонстрировал устойчивый ежеквартальный рост в среднем на 70%. В первом квартале текущего года этот показатель вырос до 77,7%. Больше всего кибератак пришлось на сайты компаний в сфера ИТ, телеком, промышленности и ТЭК – 90% всех киберинцидентов.
"Стоит отметить два обстоятельства, способствующих росту региональных DDoS*-атак. Во-первых, уровень защищенности бизнеса в регионах пока отстает от столичного. Во-вторых, отраслевое распределение DDoS*-атак в целом по стране демонстрирует явный фокус злоумышленников на ресурсах ИТ и телеком-провайдеров, поскольку перебои в работе их инфраструктуры автоматически ведут к недоступности сразу множества сайтов их клиентов. С учетом этих факторов региональному бизнесу в ближайшие годы придется пройти путь по реализации защиты от базовых киберугроз, который в основном уже прошел столичный бизнес", — подчеркнул руководитель центра сервисов кибербезопасности компании RED Security Андрей Дугин.
*аббр. англ. denial-of-service attack "отказ в обслуживании".