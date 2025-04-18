Жителям Коми напомнили о том, что передавать показания приборов учета необходимо ежемесячно с 18 по 25 число
- 10:00 18 апреля
- Юрий Темченко
Фото из архива редакции
АО "Коми энергосбытовая компания" напоминает, что передавать показания приборов учета электроэнергии, тепла и ГВС необходимо ежемесячно с 18 по 25 число включительно. Это является гарантией корректного расчета платы за потребление ресурсов.
Показания необходимо передавать регулярно, чтобы не войти в категорию потребителей, к которым применяется более высокий тариф расчётов, в зависимости от количества потреблённой электроэнергии.
Передать показания можно следующими способами:
- зарегистрировавшись в личном кабинете на сайте компании www.komiesc.ru;
- без регистрации на сайте https://cabinet.komiesc.ru;
- по электронной почте (адрес указан на оборотной стороне квитанции);
- в мобильном приложении «МОЙ СБЫТ»;
- с помощью QR-кода на лицевой стороне квитанции;
- по SMS на один из номеров: 8 (912) 951-08-84, 8 (912) 967-15-20;
- через автоответчик контакт-центра с 18 по 22 число каждого месяца (номер указан на оборотной стороне квитанции, после соединения нажать цифру 2);
- через терминалы самообслуживания в офисах компании;
- через приложение «Сбербанк Онлайн» в специальном разделе;
- в отделениях АО «Почта России»;
- через мессенджер Telegram по ссылке: t.me/KomiESKBot