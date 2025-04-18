Жителям Коми напомнили о том, что передавать показания приборов учета необходимо ежемесячно с 18 по 25 число

АО "Коми энергосбытовая компания" напоминает, что передавать показания приборов учета электроэнергии, тепла и ГВС необходимо ежемесячно с 18 по 25 число включительно. Это является гарантией корректного расчета платы за потребление ресурсов.

Показания необходимо передавать регулярно, чтобы не войти в категорию потребителей, к которым применяется более высокий тариф расчётов, в зависимости от количества потреблённой электроэнергии.