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Жителям Коми напомнили о том, что передавать показания приборов учета необходимо ежемесячно с 18 по 25 число

Жителям Коми напомнили о том, что передавать показания приборов учета необходимо ежемесячно с 18 по 25 числоФото из архива редакции

АО "Коми энергосбытовая компания" напоминает, что передавать показания приборов учета электроэнергии, тепла и ГВС необходимо ежемесячно с 18 по 25 число включительно. Это является гарантией корректного расчета платы за потребление ресурсов.

Показания необходимо передавать регулярно, чтобы не войти в категорию потребителей, к которым применяется более высокий тариф расчётов, в зависимости от количества потреблённой электроэнергии. 

Передать показания можно следующими способами:

  • зарегистрировавшись в личном кабинете на сайте компании www.komiesc.ru;
  • без регистрации на сайте https://cabinet.komiesc.ru;
  • по электронной почте (адрес указан на оборотной стороне квитанции);
  • в мобильном приложении «МОЙ СБЫТ»;
  • с помощью QR-кода на лицевой стороне квитанции;
  • по SMS на один из номеров: 8 (912) 951-08-84, 8 (912) 967-15-20;
  • через автоответчик контакт-центра с 18 по 22 число каждого месяца (номер указан на оборотной стороне квитанции, после соединения нажать цифру 2);
  • через терминалы самообслуживания в офисах компании;
  • через приложение «Сбербанк Онлайн» в специальном разделе;
  • в отделениях АО «Почта России»;
  • через мессенджер Telegram по ссылке: t.me/KomiESKBot

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