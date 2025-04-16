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Выяснилось, как сыктывкарцы отметят Пасху

Выяснилось, как сыктывкарцы отметят Пасху Фото из архива

Торжественное празднование Светлого Христова Воскресения начнется с Пасхальной службы в Свято-Стефановском кафедральном соборе 19 апреля в 23:30.

Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим проведет богослужение. Примерно в 2 часа ночи ожидается прибытие Благодатного огня из Иерусалима.

Крестный ход состоится 20 апреля 2025 года по разрешению архиепископа Питирима.

Верующие пройдут шествием от различных храмов Сыктывкара к Свято-Стефановскому собору.

Местоположение и время сбора:

Свято-Вознесенский храм (ул. Кирова, 79а) — 11:00

Храм Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Тентюковская, 327) — 11:00

Храм Смоленской иконы Божией Матери (ул. Морозова, 173) — 10: 20

Ожидаемое окончание крестного хода – в 12:00 на площади перед собором.

Праздничный молебен и концерт

12:00 – архиерейский молебен в Свято-Стефановском соборе.

12:30–15:00 – праздничное выступление на территории собора. Поздравления от архиепископа Питирима и руководителя администрации Сыктывкара Владимира Голдина. 

Кроме того, в храмах осуществляется сбор пасхальных яиц, куличей и продовольствия для неимущих, больных и заключенных (контактное лицо – протоиерей Александр Никитенко

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