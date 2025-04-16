Выяснилось, как сыктывкарцы отметят Пасху
- 16:30 16 апреля
- Инесса Богатая
Торжественное празднование Светлого Христова Воскресения начнется с Пасхальной службы в Свято-Стефановском кафедральном соборе 19 апреля в 23:30.
Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим проведет богослужение. Примерно в 2 часа ночи ожидается прибытие Благодатного огня из Иерусалима.
Крестный ход состоится 20 апреля 2025 года по разрешению архиепископа Питирима.
Верующие пройдут шествием от различных храмов Сыктывкара к Свято-Стефановскому собору.
Местоположение и время сбора:
Свято-Вознесенский храм (ул. Кирова, 79а) — 11:00
Храм Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Тентюковская, 327) — 11:00
Храм Смоленской иконы Божией Матери (ул. Морозова, 173) — 10: 20
Ожидаемое окончание крестного хода – в 12:00 на площади перед собором.
Праздничный молебен и концерт
12:00 – архиерейский молебен в Свято-Стефановском соборе.
12:30–15:00 – праздничное выступление на территории собора. Поздравления от архиепископа Питирима и руководителя администрации Сыктывкара Владимира Голдина.
Кроме того, в храмах осуществляется сбор пасхальных яиц, куличей и продовольствия для неимущих, больных и заключенных (контактное лицо – протоиерей Александр Никитенко