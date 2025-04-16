Доверилась подруге: жительница Коми лишилась крупной суммы из-за обмана
- 12:45 16 апреля
- Инесса Богатая
В полицию обратилась 41-летняя жительница города, заявив о краже у нее свыше 350 тысяч рублей. По словам пострадавшей, ее бывшая сослуживица, пользуясь их близкими отношениями, регулярно просила у нее деньги взаймы и всегда их возвращала.
В очередной раз заявительница решила помочь и оформила на свое имя кредиты на сумму около 350 тысяч рублей, которые передала своей знакомой. Кроме того, она предоставила злоумышленнице копию своего паспорта для переоформления предыдущих займов на более выгодных условиях.
Спустя несколько месяцев потерпевшая получила извещение из банка о просроченных платежах. Как выяснилось, рефинансирование не было произведено, а ее знакомая перестала отвечать на звонки.
Сотрудники уголовного розыска задержали 37-летнюю жительницу столицы, ранее имевшую проблемы с законом. В отделении полиции она призналась, что с самого начала не собиралась возвращать долг, так как у нее не было такой возможности.
В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что задержанная неоднократно использовала личные данные потерпевшей. Она оформила на ее имя четыре займа в микрофинансовых организациях на общую сумму около 42 тысяч рублей, которые проиграла в онлайн-казино.
Следователем в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 1 УК РФ (мошенничество).