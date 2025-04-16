Доверилась подруге: жительница Коми лишилась крупной суммы из-за обмана

В полицию обратилась 41-летняя жительница города, заявив о краже у нее свыше 350 тысяч рублей. По словам пострадавшей, ее бывшая сослуживица, пользуясь их близкими отношениями, регулярно просила у нее деньги взаймы и всегда их возвращала.

В очередной раз заявительница решила помочь и оформила на свое имя кредиты на сумму около 350 тысяч рублей, которые передала своей знакомой. Кроме того, она предоставила злоумышленнице копию своего паспорта для переоформления предыдущих займов на более выгодных условиях.