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В Сыктывкаре коммунальные службы вывезли с улиц 196 тонн мусора и 600 кубометров смета

В Сыктывкаре коммунальные службы вывезли с улиц 196 тонн мусора и 600 кубометров смета Фото из архива

На общегородском совещании с участием муниципальных организаций и соответствующих управлений обсуждался вопрос организации уборки города после зимнего периода и в связи с приближающимися майскими праздниками.

Муниципальные предприятия активно занимаются очисткой улиц, дорог и общественных пространств – данная работа является приоритетной на данный момент.

Кроме того, в скором времени начнется традиционная уборка общественных мест, а также очистка памятников и мемориалов к Первомаю и ко Дню Победы.

Приведение города в порядок после зимы – задача не только специализированных предприятий, но и всех городских организаций и учреждений. С 21 апреля стартует традиционный сезон субботников, который завершится 20 мая. В течение этого периода необходимо организовать коллективы и провести уборку на закрепленных участках.

Также в этом году жителей Сыктывкара ожидают три общегородских субботника, которые состоятся 26, 30 апреля и 7 мая. Мероприятия по уборке территорий пройдут в рамках всероссийской акции "Зеленая Весна – 2025". Для участников на закрепленных территориях предоставят перчатки и мешки.

Приглашаем всех неравнодушных жителей города принять участие!

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