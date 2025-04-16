В Сыктывкаре коммунальные службы вывезли с улиц 196 тонн мусора и 600 кубометров смета
- 08:45 16 апреля
- Инесса Богатая
На общегородском совещании с участием муниципальных организаций и соответствующих управлений обсуждался вопрос организации уборки города после зимнего периода и в связи с приближающимися майскими праздниками.
Муниципальные предприятия активно занимаются очисткой улиц, дорог и общественных пространств – данная работа является приоритетной на данный момент.
Кроме того, в скором времени начнется традиционная уборка общественных мест, а также очистка памятников и мемориалов к Первомаю и ко Дню Победы.
Приведение города в порядок после зимы – задача не только специализированных предприятий, но и всех городских организаций и учреждений. С 21 апреля стартует традиционный сезон субботников, который завершится 20 мая. В течение этого периода необходимо организовать коллективы и провести уборку на закрепленных участках.
Также в этом году жителей Сыктывкара ожидают три общегородских субботника, которые состоятся 26, 30 апреля и 7 мая. Мероприятия по уборке территорий пройдут в рамках всероссийской акции "Зеленая Весна – 2025". Для участников на закрепленных территориях предоставят перчатки и мешки.
Приглашаем всех неравнодушных жителей города принять участие!