Снег с дождем: синоптики рассказали о погоде в Коми на 16 апреля
- 06:30 16 апреля
- Инесса Богатая
Фото из архива
Температура воздуха будет колебаться в зависимости от района, но в целом останется на отметках, характерных для переходного периода.
Подробнее о погоде в отдельных городах:
- Сыктывкар: переменная облачность, ночью осадки (дождь, переходящий в снег), днем временами небольшие осадки (снег с дождем). Температура ночью: +1…+3 °C, днем: +4…+6 °C. Ветер: ЮЗ с переходом на СЗ, умеренный, утром и днем порывистый.
- Ухта: переменная облачность, временами небольшие осадки (дождь, переходящий в снег). Температура ночью: 0…-2 °C, днем: +1…+3 °C. Ветер: ЮЗ с переходом на СЗ, умеренный, днем порывистый.
- Печора: переменная облачность, временами ночью умеренные осадки (дождь, переходящий в снег), днем небольшой снег. Температура ночью: -2…-4 °C, днем: -1…+1 °C. Ветер: ЮЗ с переходом на СЗ, умеренный, днем порывистый.
- Воркута: переменная облачность, временами небольшой снег. Температура ночью: -8…-10 °C, днем: -4…-6 °C. Ветер: С, СЗ, умеренный, днем порывистый.
- Усинск: переменная облачность, временами ночью умеренные осадки (дождь, переходящий в снег), днем небольшой снег. Температура ночью: -4…-6 °C, днем: 0…-2 °C. Ветер: С, СЗ, умеренный, днем порывистый.
- Инта: переменная облачность, временами ночью умеренный, днем небольшой снег. Температура ночью: -6…-8 °C, днем: 0…-2 °C. Ветер: С, СЗ, умеренный, днем порывистый.
- Усть-Цильма: переменная облачность, временами ночью умеренные осадки (дождь, переходящий в снег), днем небольшой снег. Температура ночью: -3…-5 °C, днем: -1…+1 °C. Ветер: З, СЗ, умеренный, днем порывистый.
- Вуктыл: переменная облачность, временами небольшие осадки (дождь, переходящий в снег). Температура ночью: 0…-2 °C, днем: 0…+2 °C. Ветер: ЮЗ с переходом на СЗ, умеренный, днем порывистый.
- Троицко-Печорск: переменная облачность, ночью осадки (дождь, переходящий в снег), днем временами небольшие осадки (снег с дождем). Температура ночью: 0…+2 °C, днем: +2…+4 °C. Ветер: ЮЗ с переходом на СЗ, умеренный, днем порывистый.
- Объячево: переменная облачность, ночью дождь, днем временами небольшие осадки (дождь со снегом). Температура ночью: +3…+5 °C, днем: +5…+7 °C. Ветер: ЮЗ с переходом на СЗ, умеренный, утром и днем порывистый.
Жителям Республики Коми рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего дня, а также соблюдать осторожность на дорогах в связи с возможными гололедными явлениями и порывистым ветром.