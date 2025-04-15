8% сыктывкарцев считают, что дети должны работать только с 18 лет
- 23:20 15 апреля
- Инесса Богатая
Приблизительно каждый шестой родитель не против, чтобы его ребенок начал трудовую деятельность уже в 12 лет.
Однако основная масса жителей города придерживается мнения, что оптимальный возраст для начала подработки – 14 лет.
Согласно результатам опроса, проведенного сервисом SuperJob, 6% сыктывкарских родителей допускают возможность трудоустройства ребенка до достижения им 12 лет, а 10% считают приемлемым возраст 12-13 лет. Самым популярным ответом стало мнение, что подросток может начинать работать с 14-15 лет (такой точки зрения придерживается 41% респондентов). Каждый пятый житель Сыктывкара (21%) поддерживает идею трудоустройства с 16-17 лет, а 14% убеждены, что начинать работать следует только по достижении 18 лет. Дополнительные 8% считают, что подростку не стоит работать до получения профессионального образования.
Отцы чаще склоняются к тому, что начинать трудовой путь можно с 14 лет (43%), в то время как среди матерей мнения разделились: примерно одинаковое количество поддерживает начало работы с 14 (34%) и с 16 лет (33%).
Значительная часть родителей выступает за раннюю социализацию подрастающего поколения. Данная тенденция отражается и в изменениях в законодательстве – недавние поправки к Трудовому кодексу закрепляют за работодателями право привлекать к работе детей с 14 лет в выходные дни и во время летних каникул.