Сыктывкарский приют для бездомных кошек может закрыться из-за разрушающегося здания
- 17:30 15 апреля
- Инесса Богатая
Основанный в 2012 году приют для бездомных животных "Кошки за окошком", оказался в критической ситуации, которая ставит под вопрос его дальнейшее существование. Об этом заявили представители приюта.
Приют занимает три комнаты общей площадью 80, 5 квадратных метров в гаражном комплексе. Состояние здания оставляет желать лучшего: стены разрушаются, из-за плохой вентиляции активно развивается грибок, кошки подвержены болезням, а жильцы соседних гаражей жалуются на сырость.
Помещению необходим основательный ремонт, но даже после него не представляется возможным подключение к канализации и установка санузла. Поэтому коты и волонтеры мечтают о новом здании с водопроводом, канализацией и отоплением.
С июля 2024 года приют начал кампанию по сбору средств на аренду или приобретение подходящего помещения и получил более миллиона рублей. Однако цены на необходимые объекты начинаются от 5 миллионов. Кроме того, согласно законодательству, приюты должны располагаться в отдельно стоящих зданиях на земле специального назначения, с собственными инженерными системами и на расстоянии не менее 150 метров от жилых зданий.
Многочисленные запросы в администрацию города не принесли результатов. В распоряжении муниципалитета нет помещений, отвечающих требованиям закона.
Волонтеры находятся в поиске дома для долгосрочной аренды, покупки в рассрочку или аренды с правом выкупа в районе улиц Гаражная, Сысольское шоссе, Пушкина, Маркова, Станционная, Колхозная. Наличие коммуникаций, близость к остановке общественного транспорта и возможность проведения ремонтных работ приветствуются.