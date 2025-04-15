Сыктывкарский приют для бездомных кошек может закрыться из-за разрушающегося здания

Основанный в 2012 году приют для бездомных животных "Кошки за окошком", оказался в критической ситуации, которая ставит под вопрос его дальнейшее существование. Об этом заявили представители приюта.

Приют занимает три комнаты общей площадью 80, 5 квадратных метров в гаражном комплексе. Состояние здания оставляет желать лучшего: стены разрушаются, из-за плохой вентиляции активно развивается грибок, кошки подвержены болезням, а жильцы соседних гаражей жалуются на сырость.