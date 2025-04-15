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Должник с миллионным долгом пойман в суде Сыктывкара

Должник с миллионным долгом пойман в суде СыктывкараФото из архива

Судебные приставы Коми завели 28 исполнительных дел против мужчины 1960 года рождения.

Он должен заплатить почти 1, 6 миллиона рублей.

По информации пресс-службы регионального УФССП, исполнительные процедуры по адресу регистрации показали, что должник сменил место жительства, переехав из Удорского района в столицу Коми. Однако его фактическое местонахождение оставалось неизвестным. Судебный пристав из Удорского отдела инициировал исполнительный розыск.

В этом ему помогли сотрудники, осуществляющие контроль доступа в здания мировых судей столицы Коми. Разыскиваемый должник явился по своим делам в канцелярию мирового судьи, где и был задержан. После этого мужчину передали прибывшему на место приставу-разыскнику для проведения дальнейших процессуальных мероприятий.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Коми должны за ЖКХ более 16 миллиардов рублей. Это на 5% больше, чем за прошлый год.

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