Должник с миллионным долгом пойман в суде Сыктывкара
- 16:45 15 апреля
- Инесса Богатая
Судебные приставы Коми завели 28 исполнительных дел против мужчины 1960 года рождения.
Он должен заплатить почти 1, 6 миллиона рублей.
По информации пресс-службы регионального УФССП, исполнительные процедуры по адресу регистрации показали, что должник сменил место жительства, переехав из Удорского района в столицу Коми. Однако его фактическое местонахождение оставалось неизвестным. Судебный пристав из Удорского отдела инициировал исполнительный розыск.
В этом ему помогли сотрудники, осуществляющие контроль доступа в здания мировых судей столицы Коми. Разыскиваемый должник явился по своим делам в канцелярию мирового судьи, где и был задержан. После этого мужчину передали прибывшему на место приставу-разыскнику для проведения дальнейших процессуальных мероприятий.
Напомним, ранее сообщалось, что жители Коми должны за ЖКХ более 16 миллиардов рублей. Это на 5% больше, чем за прошлый год.