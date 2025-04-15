Недопуск энергетиков к прибору учета электроэнергии принес клиенту большие дополнительные расходы

Воркутинский городской суд Республики Коми удовлетворил иск "Коми энергосбытовой компании" к клиенту, который более двух раз недопустил энергетиков заменить прибор учета электроэнергии. Суд обязал ответчика обеспечить доступ к счетчику в течение 30 дней и оплатить неустойки за каждый день просрочки неисполнения решения суда. Также суд постановил возместить истцу 20 000 рублей госпошлины.

В случае, когда потребитель два и более раза не предоставляет представителям гарантирующего поставщика доступ к прибору учета электроэнергии, его замене, сверке достоверности переданных показаний, составляется акт о недопуске. С даты составления такого акта показания прибора к расчетам не принимаются. Начисление оплаты рассчитывается из среднемесячного объема потребления, а по истечении трех месяцев оплата начисляется по нормативу с повышающим коэффициентом 1,5.