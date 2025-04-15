Недопуск энергетиков к прибору учета электроэнергии принес клиенту большие дополнительные расходы
- 12:30 15 апреля
- Юрий Темченко
Воркутинский городской суд Республики Коми удовлетворил иск "Коми энергосбытовой компании" к клиенту, который более двух раз недопустил энергетиков заменить прибор учета электроэнергии. Суд обязал ответчика обеспечить доступ к счетчику в течение 30 дней и оплатить неустойки за каждый день просрочки неисполнения решения суда. Также суд постановил возместить истцу 20 000 рублей госпошлины.
В случае, когда потребитель два и более раза не предоставляет представителям гарантирующего поставщика доступ к прибору учета электроэнергии, его замене, сверке достоверности переданных показаний, составляется акт о недопуске. С даты составления такого акта показания прибора к расчетам не принимаются. Начисление оплаты рассчитывается из среднемесячного объема потребления, а по истечении трех месяцев оплата начисляется по нормативу с повышающим коэффициентом 1,5.
"Клиент обязан обеспечить доступ к приборам учета в любом случае — сверка показаний или замена устаревшего прибора на новый. Как показала практика, игнорирование энергетиков может обернуться не только повышенными счетами, но и судебными тяжбами с оплатой госпошлины, которая с недавнего времени выросла в 10 раз", - отметила Генеральный директор компании Елена Борисова.
АО "Коми энергосбытовая компания" обращает внимание клиентов, что, во избежание мошеннических действий, при запросе на допуск к прибору учета, сотрудники компании или подрядные организации обязаны предъявить удостоверение. Уточнить информацию по замене приборов учета, корректности его работы клиенты могут по телефонам на обратной стороне квитанции, на сайте компании www.komiesc.ru или в официальном сообществе "ВКонтакте" АО Коми энергосбытовая компания.