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Стрелял из "газовика" и угрожал ножом: в Сыктывкаре арестован нападавший на инспектора миграционной службы

Стрелял из "газовика" и угрожал ножом: в Сыктывкаре арестован нападавший на инспектора миграционной службыФото из архива

Инцидент произошел 10 апреля у здания миграционной службы. Об этом сообщает пресс-центр судов Коми.

Сыктывкарский городской суд принял решение о заключении под стражу горожанина. Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ: применение опасного насилия к представителю власти при исполнении (ч. 2 ст. 318); угроза применения насилия к представителю власти при исполнении (ч. 1 ст. 318); публичное оскорбление представителя власти при исполнении (ст. 319).

По данным предварительного следствия, мужчина, находясь у здания отдела по вопросам миграции, выразил недовольство действиями инспектора, который пытался пресечь его противоправные действия в отношении другого человека. Он не менее двух раз выстрелил в лицо инспектору из газового оружия, что привело к химическому ожогу глаз. Кроме того, горожанин предпринял еще не менее десяти попыток выстрелить в инспектора, но патроны закончились. Затем злоумышленник, достав нож, угрожал им инспектору и допустил оскорбления в его адрес.

Суд удовлетворил запрос следствия и избрал для обвиняемого меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, до 10 июня 2025 года.

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