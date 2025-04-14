Сыктывкарцы назвали оптимальный возраст для материнства и отцовства

Фото из архива

Большинство опрошенных сошлось во мнении, что наиболее подходящий возраст для женщины, чтобы впервые стать матерью, – от 19 до 24 лет. Такой вывод сделали аналитики, проведя опрос среди работающих жителей города.

При этом 42% респондентов убеждены, что для мужчины оптимальным возрастом для рождения первенца является период с 25 до 29 лет. В среднем, по мнению участников исследования, идеальный возраст для становления родителем – 26 лет для матери и 28 лет для отца. Информация предоставлена сервисом поиска работы SuperJob по результатам их опроса.

Любопытно, что мужчины чаще называли более молодой возраст для рождения первого ребенка – 25 и 27 лет соответственно. Сыктывкарки считают, что женщине лучше впервые стать матерью в 26 лет, а мужчине – отцом в 29 лет.