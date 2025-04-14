Сыктывкарцы назвали оптимальный возраст для материнства и отцовства
- 14:30 14 апреля
- Инесса Богатая
Большинство опрошенных сошлось во мнении, что наиболее подходящий возраст для женщины, чтобы впервые стать матерью, – от 19 до 24 лет.
Такой вывод сделали аналитики, проведя опрос среди работающих жителей города.
При этом 42% респондентов убеждены, что для мужчины оптимальным возрастом для рождения первенца является период с 25 до 29 лет. В среднем, по мнению участников исследования, идеальный возраст для становления родителем – 26 лет для матери и 28 лет для отца. Информация предоставлена сервисом поиска работы SuperJob по результатам их опроса.
Любопытно, что мужчины чаще называли более молодой возраст для рождения первого ребенка – 25 и 27 лет соответственно. Сыктывкарки считают, что женщине лучше впервые стать матерью в 26 лет, а мужчине – отцом в 29 лет.
Опросы среди руководителей также выявили интересные тенденции. Мужчины, занимающие руководящие должности, считают, что женщине лучше родить первенца в 24 года, а стать отцом оптимально в 27 лет. А дамы, напротив, склоняются к более позднему возрасту как для материнства (27 лет), так и для отцовства (29 лет).