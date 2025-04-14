Сыктывкарский ЛПК возглавил Владимир Дружков

С 14 апреля 2025 года по решению совета директоров на должность генерального директора АО "СЛПК" назначен Владимир Николаевич Дружков.

Владимир Николаевич имеет большой управленческий опыт работы в различных компаниях целлюлозно-бумажной промышленности, таких как International Paper, BE&K East, Mayr Melnhof, Группа ИЛИМ.

С 2014 по 2020 год он занимал позицию технического директора ОАО "Монди СЛПК", отвечая за разработку и выполнение стратегии технического развития предприятия. Владимир Николаевич внес большой вклад в развитие надежности оборудования комбината и реализацию стратегических проектов. Он также уделял большое внимание развитию команды и внедрению новых современных подходов в техобслуживании.

В 2020-2025 годах Владимир Николаевич был генеральным директором картонно-бумажного комбината "Кама", который входит в состав Группы "Свеза". Под его руководством предприятие достигло значительных результатов, в частности, здесь было запущено первое и единственное в России производство мелованного картона. Важную роль в успехе компании сыграли профессионализм, стратегическое видение и лидерские качества руководителя.