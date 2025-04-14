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Россиянам дадут один раз по 20 000 рублей от СФР. Уже названа дата прихода денег на карту

Россиянам дадут один раз по 20 000 рублей от СФР. Уже названа дата прихода денег на картуФото из архива "Про Город"

Власти планируют оперативно предоставить финансовую помощь.

Государство заверило граждан РФ в скорой выплате материальной поддержки. Данные средства будут предоставлены единожды, и каждая семья сможет их получить, при условии соответствия требованиям, как сообщает PRIMPRESS.

Речь идет о пособии, которое выплачивается при появлении ребенка в семье, будь то рождение или усыновление. Данную выплату может оформить любая семья, независимо от финансового положения. Само пособие является единовременным.

Трудоустроенные граждане получают данную выплату через работодателя, в то время как неработающим необходимо обратиться с заявлением в Социальный фонд России (СФР). Размер пособия составляет около 20 тысяч рублей. Эти деньги выплачиваются на каждого ребенка, появившегося в семье: новорожденного или усыновленного. Если в регионе применяются районные коэффициенты, размер выплаты увеличится, что приведет к увеличению суммы, подлежащей выплате.

Для получения выплаты необходимо подать заявление и приложить требуемые документы. Рассмотрение заявления обычно занимает около семи дней, после чего в течение пяти дней осуществляется перечисление средств получателям. Таким образом, те, кто обратился за выплатой в конце марта, смогут получить деньги начиная с 14 апреля.

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