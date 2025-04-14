Россиянам дадут один раз по 20 000 рублей от СФР. Уже названа дата прихода денег на карту

Фото из архива "Про Город"

Власти планируют оперативно предоставить финансовую помощь. Государство заверило граждан РФ в скорой выплате материальной поддержки. Данные средства будут предоставлены единожды, и каждая семья сможет их получить, при условии соответствия требованиям, как сообщает PRIMPRESS.

Речь идет о пособии, которое выплачивается при появлении ребенка в семье, будь то рождение или усыновление. Данную выплату может оформить любая семья, независимо от финансового положения. Само пособие является единовременным.