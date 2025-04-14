Россиянам дадут один раз по 20 000 рублей от СФР. Уже названа дата прихода денег на карту
- 10:05 14 апреля
- Инга Межевикина
Власти планируют оперативно предоставить финансовую помощь.
Государство заверило граждан РФ в скорой выплате материальной поддержки. Данные средства будут предоставлены единожды, и каждая семья сможет их получить, при условии соответствия требованиям, как сообщает PRIMPRESS.
Речь идет о пособии, которое выплачивается при появлении ребенка в семье, будь то рождение или усыновление. Данную выплату может оформить любая семья, независимо от финансового положения. Само пособие является единовременным.
Трудоустроенные граждане получают данную выплату через работодателя, в то время как неработающим необходимо обратиться с заявлением в Социальный фонд России (СФР). Размер пособия составляет около 20 тысяч рублей. Эти деньги выплачиваются на каждого ребенка, появившегося в семье: новорожденного или усыновленного. Если в регионе применяются районные коэффициенты, размер выплаты увеличится, что приведет к увеличению суммы, подлежащей выплате.
Для получения выплаты необходимо подать заявление и приложить требуемые документы. Рассмотрение заявления обычно занимает около семи дней, после чего в течение пяти дней осуществляется перечисление средств получателям. Таким образом, те, кто обратился за выплатой в конце марта, смогут получить деньги начиная с 14 апреля.
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