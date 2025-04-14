Все, у кого пенсия ниже 23 000 рублей, получат приятную выплату уже в мае - сколько

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Граждане пенсионного возраста, получающие страховые выплаты, имеют право на различные виды материальной поддержки, направленные на повышение их уровня жизни. Размер этих дополнительных выплат определяется индивидуальными обстоятельствами жизни, такими как наличие нетрудоспособных членов семьи, состояние здоровья или особые условия труда в прошлом. Данные меры социальной поддержки крайне важны для тех, чьи основные пенсионные доходы ниже установленной величины прожиточного минимума. Эти условия регулируются статьей 17 Федерального закона № 400-ФЗ от 28 декабря 2013 года "О страховых пенсиях".

Важным дополнением к пенсионным выплатам может служить компенсация за содержание нетрудоспособных членов семьи. Эта льгота предоставляется пенсионерам, получающим пенсию по старости или инвалидности, которые осуществляют уход за близкими. К категории иждивенцев относятся не только дети и супруги, но и другие родственники – родители, бабушки и дедушки. Размер этой надбавки составляет 33% от фиксированной части пенсии на каждого иждивенца, но не более чем на троих. При текущем размере базовой выплаты, равном 8907,7 рублям, ежемесячная прибавка на одного иждивенца составляет 2969 рублей.