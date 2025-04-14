Все, у кого пенсия ниже 23 000 рублей, получат приятную выплату уже в мае - сколько
- 09:40 14 апреля
- Инга Межевикина
Граждане пенсионного возраста, получающие страховые выплаты, имеют право на различные виды материальной поддержки, направленные на повышение их уровня жизни.
Размер этих дополнительных выплат определяется индивидуальными обстоятельствами жизни, такими как наличие нетрудоспособных членов семьи, состояние здоровья или особые условия труда в прошлом. Данные меры социальной поддержки крайне важны для тех, чьи основные пенсионные доходы ниже установленной величины прожиточного минимума. Эти условия регулируются статьей 17 Федерального закона № 400-ФЗ от 28 декабря 2013 года "О страховых пенсиях".
Важным дополнением к пенсионным выплатам может служить компенсация за содержание нетрудоспособных членов семьи. Эта льгота предоставляется пенсионерам, получающим пенсию по старости или инвалидности, которые осуществляют уход за близкими. К категории иждивенцев относятся не только дети и супруги, но и другие родственники – родители, бабушки и дедушки. Размер этой надбавки составляет 33% от фиксированной части пенсии на каждого иждивенца, но не более чем на троих. При текущем размере базовой выплаты, равном 8907,7 рублям, ежемесячная прибавка на одного иждивенца составляет 2969 рублей.
Определенные категории пенсионеров, например, инвалиды первой группы и лица старше 80 лет, получают фиксированную выплату в удвоенном размере. Это существенно увеличивает их ежемесячный доход до 19129 рублей, не учитывая возможные доплаты за наличие иждивенцев. Важно подчеркнуть, что при наличии одновременно двух оснований (инвалидность I группы и возраст старше 80 лет) увеличение выплат производится только по одному из них – наиболее выгодному для получателя, как сообщает портал Life.ru (18+).
Для пенсионеров, имеющих трудовой стаж в северных регионах и отработавших необходимое количество лет в суровых климатических условиях, предусмотрены особые условия. При наличии 15 лет работы в районах Крайнего Севера и общем страховом стаже (25 лет для мужчин и 20 лет для женщин) фиксированная часть пенсии увеличивается в 1,5 раза. В зависимости от количества иждивенцев размер выплат варьируется от 13361 до 26723 рублей. Для этой категории пенсионеров, достигших 80-летнего возраста или имеющих первую группу инвалидности, предусмотрено дополнительное увеличение выплат на 50%, что может увеличить общую сумму пенсионного обеспечения до 42055 рублей, передает sevastopolmedia.ru.
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