Главные секреты пышного цветения бархатцев: от посадки до ухода – узнайте, все ли вы делаете правильно

Наилучшим временем для начала работ считается апрель. Это обусловлено тем, что в конце весны или начале лета в некоторых областях возможны внезапные понижения температуры, которые могут нанести вред молодым саженцам.

Существуют различные подходы к выращиванию бархатцев из семян, и выбор подходящего определяется вашими личными предпочтениями и доступными ресурсами.

В качестве субстрата подойдет как готовый универсальный грунт, так и почвосмесь, приготовленная самостоятельно путем добавления перегноя и песка в садовую землю для улучшения ее структуры и водопроницаемости.

Семена равномерно распределяют по увлажненной поверхности почвы и слегка присыпают слоем земли (около 0,5 см). Затем создают тепличные условия, накрыв емкость пленкой или стеклом для поддержания повышенной влажности и стабильной температуры.

После появления первых ростков (обычно через 3–5 дней) укрытие снимают и обеспечивают сеянцам достаточное количество света. При недостатке естественного освещения рекомендуется использовать фитолампы.

Когда у молодых растений появится 2–3 настоящих листа, их пересаживают в отдельные горшки, чтобы предоставить корневой системе достаточно пространства для развития. Для благополучного развития бархатцев важно правильно выбрать место посадки. Идеальным вариантом станут солнечные участки, хотя допустимо и выращивание в полутени. Важно, чтобы выбранное место было защищено от сильных порывов ветра.

Необходимо также подготовить почву. Бархатцы предпочитают рыхлый, питательный грунт с хорошим дренажем. При необходимости в почву вносят компост или перегной. Интервал между растениями варьируется в зависимости от сорта и должен составлять от 20 до 40 см, обеспечивая достаточно места для их роста и обильного цветения, пишет источник.

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