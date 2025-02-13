В Сыктывкаре появится второй проекционный пешеходный переход

Автор Вячеслав Вольгин

В Сыктывкаре определено место для установки второго проекционного пешеходного перехода. Об этом сообщает ГИБДД по столице республики. Так, согласно информации дорожной полиции, новое технологичное решение для повышения безопасности пешеходов появится возле школы №1 на улице Чернова.

Данный переход, который будет подсвечивать проезжую часть за Театром оперы и балета, отличается тем, что в условиях недостаточной видимости светодиодные проекторы не только освещают дорогу, но и проецируют на нее изображение дорожной разметки, дублируя тем самым пешеходный переход.

Отметим, что первый “умный” пешеходный переход, призванный обеспечить безопасность людей, установлен на улице Энгельса вблизи Сыктывкарской детской поликлиники №3.