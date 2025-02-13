В Прилузском районе Коми 15-летнему школьнику выплатят компенсацию за переломанные кисти рук в спортзале

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Прокуратура Прилузского района Коми провела проверку по обращению местной жительницы, чей 15-летний сын получил травмы в результате несчастного случая, произошедшего в стенах школы. В ходе проверки установлено, что в октябре 2024 года в одной из учебных заведений района во время перемены ученик вместе с другими детьми проник в незапертый спортивный зал. Во время игры подросток начал выполнять акробатические элементы на спортивном оборудовании, и при неудачном приземлении получил серьёзные травмы – закрытые переломы обеих кистей рук, которые квалифицируются как вред здоровью средней тяжести. В результате травмы мальчик был вынужден находиться на домашнем обучении и не мог самостоятельно себя обслуживать в течение месяца.

Администрация школы также провела внутреннее расследование, которое подтвердило факт недостаточного контроля со стороны классного руководителя. В отношении виновного педагога приняты дисциплинарные меры.

Прокурорская проверка выявила и другие нарушения, не получившие должной оценки в ходе внутреннего расследования. В частности, не установлены причины отсутствия ответственного за спортзал и свободного доступа к нему в неурочное время.

По результатам проверки прокуратура направила в адрес директора школы представление об устранении выявленных нарушений закона, а также опротестовала локальный акт, регулирующий порядок расследования несчастных случаев. Требования прокуратуры удовлетворены. Кроме того, школа привлечена к административной ответственности за нарушение прав обучающихся.