В Прилузском районе Коми 15-летнему школьнику выплатят компенсацию за переломанные кисти рук в спортзале
- 19:00 13 февраля
- 16+
- Инесса Богатая
Прокуратура Прилузского района Коми провела проверку по обращению местной жительницы, чей 15-летний сын получил травмы в результате несчастного случая, произошедшего в стенах школы.
В ходе проверки установлено, что в октябре 2024 года в одной из учебных заведений района во время перемены ученик вместе с другими детьми проник в незапертый спортивный зал. Во время игры подросток начал выполнять акробатические элементы на спортивном оборудовании, и при неудачном приземлении получил серьёзные травмы – закрытые переломы обеих кистей рук, которые квалифицируются как вред здоровью средней тяжести. В результате травмы мальчик был вынужден находиться на домашнем обучении и не мог самостоятельно себя обслуживать в течение месяца.
Администрация школы также провела внутреннее расследование, которое подтвердило факт недостаточного контроля со стороны классного руководителя. В отношении виновного педагога приняты дисциплинарные меры.
Прокурорская проверка выявила и другие нарушения, не получившие должной оценки в ходе внутреннего расследования. В частности, не установлены причины отсутствия ответственного за спортзал и свободного доступа к нему в неурочное время.
По результатам проверки прокуратура направила в адрес директора школы представление об устранении выявленных нарушений закона, а также опротестовала локальный акт, регулирующий порядок расследования несчастных случаев. Требования прокуратуры удовлетворены. Кроме того, школа привлечена к административной ответственности за нарушение прав обучающихся.
Помимо этого, прокуратура обратилась в Прилузский районный суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда, причиненного подростку в результате полученной травмы. Суд удовлетворил иск в полном объеме, обязав школу выплатить пострадавшему 200 тысяч рублей. Прокуратура возьмет под контроль фактическое исполнение судебного решения после его вступления в законную силу.