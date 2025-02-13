Потерпевшие подростки по делу о конфликте в сыктывкарском автобусе не пришли в суд

Скриншот видео СУ СК по Коми

В Сыктывкарском суде началось разбирательство по делу мужчины, который вышвырнул подростка из автобуса. Однако заседание 13 февраля прошло без участия потерпевших и их законных представителей. Причины их отсутствия выясняются. Известно, что один из них не смог присутствовать по причине болезни.

Как передает "БНК", в ходе заседания прокурор озвучил обвинительное заключение. Согласно материалам дела, инцидент произошел в автобусе №46, следовавшем по улице Коммунистической. Конфликт между мужчиной и группой подростков начался из-за случайного касания ноги подсудимого одним из несовершеннолетних. Как следует из обвинительного заключения, в ходе словесной перепалки горожанин нанес удар одному из подростков. Затем, на остановке возле поликлиники, он вытолкнул другого подростка из салона автобуса, в результате чего тот получил незначительные телесные повреждения, ударившись о стеклянную конструкцию остановки.

Мужчина признал вину частично, не согласившись с юридической оценкой его действий. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном на транспорте с применением насилия.

После оглашения обвинения суд приступил к изучению письменных доказательств. В ходе заседания и также продемонстрировали видеоматериалы, зафиксировавшие события на остановке и в салоне автобуса.