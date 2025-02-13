В Коми ветераны ВОВ получат выплаты в честь 80-летия Победы перед праздником

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В преддверии празднования Дня Победы Отделение Социального фонда России по Республике Коми обеспечит выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства. В соответствии с указом Президента Российской Федерации Владимира Путина участники ВОВ, инвалиды войны, вдовы погибших участников боевых действий, лица, награждённые знаками отличия «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя», «Житель осаждённого Сталинграда», и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей получат единовременную финансовую поддержку в размере 80 тысяч рублей. Труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам фашизма выплатят 55 тысяч рублей.

Средства будут начислены автоматически, без подачи заявлений. Выплаты поступят на банковские счета получателей до Дня Победы. Отметим, что участники и инвалиды Великой Отечественной войны вместе с юбилейной выплатой получат ежегодную выплату к 9 мая в размере 10 тысяч рублей.