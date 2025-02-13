На дорогах Коми за сутки случилось четыре аварии с участием фур

Фото Управления Госавтоинспекции по РК, СПАС-Коми

На территории Республики Коми 12 февраля произошло четыре дорожно-транспортных происшествия с участием грузового транспорта. Информацию сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по региону. Первое происшествие случилось в Сыктывдинском районе на 772-м километре автодороги "Вятка" (направление Киров-Сыктывкар) в 14:30. Причиной ДТП стало то, что 37-летний водитель грузовика КамАЗ с полуприцепом потерял управление, в результате чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения и столкнулось с легковым автомобилем Chevrolet Cobalt. Водитель легковушки, 53-летний мужчина, получил серьёзные травмы. Его доставили в больницу.

Второе ДТП произошло в Прилузском районе на 542-м километре той же трассы "Вятка" (в направлении Сыктывкара) в 20:00. По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля JAC не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди грузовиком Sitrak с полуприцепом. Водитель легкового автомобиля получил сочетанные травмы конечностей – госпитализирован.

Ещё один инцидент с участием фур произошёл в 18:50 на трассе Сыктывкар — Ухта на 44-м километре. Водитель МАЗа с полуприцепом, двигаясь в направлении Сыктывкара, не справился с управлением и допустил занос прицепа на полосу встречного движения, где произошло столкновение с КамАЗом. Водитель КамАЗа получил травмы, но от госпитализации отказался.