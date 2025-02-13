В Коми количество арктических резидентов увеличилось до 37
- 11:45 13 февраля
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- Инесса Богатая
Республика Коми демонстрирует рост привлекательности арктической зоны для бизнеса. За прошедший год число компаний, получивших статус резидента Арктической зоны РФ, увеличилось на 8% и достигло 37.
Кроме того, ещё 94 организации рассматривают возможность получения этого статуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Мой бизнес" Республики Коми.
Одним из наиболее значимых проектов является завод по производству карбидов и ферросплавов, который планируется запустить в первой половине текущего года в Инте.
"В настоящее время в Республике Коми зарегистрировано 37 арктических резидентов, причём один из них получил этот статус в начале января, что на 8% превышает показатель прошлого года. Наиболее масштабным проектом остаётся завод по производству карбидов и ферросплавов в Инте. В предприятие уже инвестировано 472 млн рублей, создано 109 рабочих мест. Ожидается, что продукция завода будет широко востребована в металлургической и других отраслях промышленности", — сообщили в центре "Мой бизнес".
Ещё одним крупным инвестиционным проектом является строительство Арктического трубного завода в Усинске, где планируется производить спиральновитые гофрированные металлические труб. Инвестор намерен вложить в этот проект 189 млн рублей, создать две производственные линии и обеспечить занятость 21 человека. Запуск предприятия запланирован на 2029 год.