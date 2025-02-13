В Коми количество арктических резидентов увеличилось до 37

Республика Коми демонстрирует рост привлекательности арктической зоны для бизнеса. За прошедший год число компаний, получивших статус резидента Арктической зоны РФ, увеличилось на 8% и достигло 37.

Кроме того, ещё 94 организации рассматривают возможность получения этого статуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Мой бизнес" Республики Коми.

Одним из наиболее значимых проектов является завод по производству карбидов и ферросплавов, который планируется запустить в первой половине текущего года в Инте.